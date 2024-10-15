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На Украине оценили темпы продвижения российских военных

Вооруженные силы России начали активно продвигаться на фронте и за два месяца взяли в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. Об этом заявил украинский проект UA War Infographics (UAWI) в своем Telegram-канале.

На Украине оценили темпы продвижения российских военных
© РИА Новости

«В последние месяцы Россия начала активно продвигаться на фронте. За август и сентябрь 2024-го оккупанты захватили в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год. В первом полугодии этого года России удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе уже 351, в сентябре 468 квадратных километров», — говорится в сообщении.

По данным проекта, причинами этого стали дефицит оружия и изменение в тактике российских военных.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что Вооруженные силы России продолжают давить украинских военных на сватовско-купянском направлении. По его словам, благодаря прорыву бойцам Российской армии удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов на этом участке фронта.

Военные новости
Дэниел Дэвис
Киев
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Украина