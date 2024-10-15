Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут внезапно потерпеть крах на фронте. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Lenta.ru

По его словам, украинская армия «будет пытаться бороться и далее», однако «будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно». По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, сложно сказать продержится ли армия Украины до инаугурации президента США в январе. Газета.Ru

Ранее Джонсон прокомментировал ситуацию, в которой находятся напавшие на Курскую область украинские военные. Он сравнил Курск с огромным удавом, который сжимает свою жертву в смертоносных кольцах. «Украинцы попали в этот капкан, им попросту некуда бежать», - отметил эксперт. Российская газета