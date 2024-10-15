Часть белгородских дорог перекрыта из-за разбросанных ВСУ мин "Лепесток"
Украинские беспилотники заминировали дороги в Белгородской области миниатюрными минами "Лепесток", уже есть подрывы. Из соображений безопасности несколько участков автодороги Октябрьский - Бессоновка закрыты для движения.
Власти опубликовали перечень перекрытых участков:
- перекресток с улицей Центральная в селе Красный Октябрь;
- перекресток с обходом Бессоновки;
- участок от Бессоновки до Веселой Лопани;
- участок от Чаек до Красного Октября;
- перекресток с трассой "Бессоновка - Щетиновка".
Глава Белгородской области призвал жителей быть крайне внимательными, поскольку "Лепестки" практически незаметны на проезжей части, особенно в темноте.
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"Только за последние дни наши саперы нашли более 30 подобных мин", - написал Вячеслав Гладков.
Если вы заметили мину, не приближайтесь и не прикасайтесь к ней. Если автомобиль наехал на "Лепесток", не надо останавливаться и выходить из машины - рядом могут оказаться другие мины. Следует продолжить движение даже на пробитых колесах и постараться отъехать как можно дальше от места подрыва.
Двигаясь по дороге пешком, внимательно смотрите под ноги и держитесь на расстоянии семь-десять метров друг от друга.