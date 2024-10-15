Пентагон высказался о дальнейшей поддержке Украины и Израиля

Запасы военной помощи США для Украины и Израиля не безграничны, и Пентагон сталкивается с давлением на систему снабжения, заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх. Об этом пишет ТАСС.

Сингх ответила на вопрос о способности Вашингтона предоставлять оружие обеим государствам до тех пор, пока это необходимо.

Как уточнила представитель Пентагона, США запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки этих стран.

Франция изменила позицию по военной помощи Украине

«Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы», — высказалась она.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что у США есть план по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевающий победу Киева. По его словам, план подразумевает «территориальные компромиссы».