Армия России нанесла комплексный удар по силам ВСУ в курском приграничье

Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. О комплексном ударе говорится в сводке Минобороны, опубликованной в Telegram-канале военного ведомства. Lenta.ru

По данным ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Княжий Первый, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Локня, Мартыновка, а также в районах Махновки, Мелового, Нового Пути, Плехового, Правды, Рубанщины и Черкасского Поречного. Поражение живой силе и технике было нанесено при использовании армейской авиации и огня артиллерии. Газета.Ru

Ранее северная группировка поразила 10 украинских бригад в Курской области. ТАСС