Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили говоривших на немецком языке наемников на одном из участков фронта в зоне спецоперации. Об этом замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал в эфире «Соловьев Live». RT на русском

«Был один участок непосредственно напротив спецназа «Ахмат», где появились иностранцы, — немцы там были. Но я могу гарантировать, что… от тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя командами…» — рассказал военный. Газета.Ru

Он отметил, что командование ВСУ не жалеет своих людей и закидывает на передовую неподготовленных бойцов. Также, по словам Алаудинова, наемники в рядах ВСУ не готовы к напору, который демонстрируют российские военные. Российская газета