Командующий КСИР выступил на публике вопреки сообщениям о его смерти

Командующий специального подразделения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Исмаил Каани выступил на публике, чем опроверг информацию о своей гибели. Об этом во вторник, 15 октября, сообщили в эфире гостелерадиокомпании Ирана.

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Из эфира следует, что Каани принял участие в церемонии возвращения в Иран тела генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана, который погиб при ракетной бомбардировке Израиля по Бейруту в конце сентября, следует из сообщения в Telegram-канале.

В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию в Ливане, одновременно нанося авиаудары по южной части страны. Это нападение стало новым этапом военных действий Израиля после устранения значительной части руководства движения «Хезболла».

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