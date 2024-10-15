В Госдуме раскрыли настоящие цели нового командования НАТО

Депутат Чепа назвал задачей нового командования НАТО истощение России
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что главными задачами нового командования НАТО по координации военной помощи Киеву станут попытки истощения России и продвижения инфраструктуры НАТО на Восток. Его слова приводит «Лента.Ru».
Чепа напомнил, что Североатлантический альянс во главе с Соединенными Штатами поддерживают и финансируют конфликт на Украине, и с появлением нового генсека глобально ничего не изменилось. Перед НАТО стоит задача по истощению России и продвижению на Восток.
Появление нового командования является попыткой затянуть конфликт на Украине, от которого в первую очередь страдают граждане республики, считает депутат.
«Это то же, что происходило в 70–х годах. Тогда Советский Союз не выдержал и рухнул, создались такие условия. Сейчас то же пытаются сделать с Россией, но добиться этого не удастся», — сказал Чепа.
15 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование альянса по координации поставок оружия на Украину может изменить ход конфликта. Новое командование альянса расположится в немецком городе Висбаден. Оно примет на себя функции США.