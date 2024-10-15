Самоходные артиллерийские установки производства стран НАТО перемещают в Польше в сторону польско-белорусской границы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Российская газета

По его данным, колонна с техникой двигалась от военной базы в Жешуве в сторону Люблина. Лебедев объяснил, что если бы это вооружение хотели направить Украине, то его везли бы к восточной границе Польши. «Но направление движения на север показывает, что, возможно, идет на границу с Белоруссией», — сказал подпольщик. Колонну заметили в районе города Ниско, в котором расположена база подготовки сухопутных войск НАТО, добавил он. Lenta.ru

Ранее заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что до конца этого года польские власти начнут возведение укреплений на границах с РФ и Беларусью в рамках программы «Восточный щит». Говорит Москва