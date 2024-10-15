Алаудинов: элитные подразделения ВСУ сдаются в плен в Курской области

Элитные подразделения ВСУ сдаются в плен в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. RT на русском

«Подразделения, которые у них до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, тоже начинают потихоньку склоняться к тому, чтобы сдаваться в плен, хотят оставаться в живых», — пояснил офицер. Российская газета

«И даже этим айдаровцам, азовцам (представители признанных террористическими и запрещенных в России формирований), как вы видите, мы им сохраняем жизнь, когда они принимают решение сдаться в плен», — заключил Алаудинов. Lenta.ru