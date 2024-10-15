Минобороны рассказало о боях под Волчанском

Армия России нанесла поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

На данном участке действуют военнослужащие группировки войск «Север». Им противостоят 57-я мотопехотная бригада ВСУ и 113-я бригада территориальной обороны.

За сутки боев в районах Волчанска и населенного пункта Великие Проходы потери противника составили до 30 человек. Также российскими военнослужащими был уничтожен полевой склад боеприпасов.

Ранее Минобороны показало работу армейской авиации, отражающей попытку проникновения ВСУ в Курскую область. На кадрах вертолеты Ми-28НМ осуществили боевой вылет, в ходе которого поразили военную технику противника, после чего вернулись на аэродром.