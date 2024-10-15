Стало известно о пяти ударах по бронетанковому заводу в Николаеве

Российская армия нанесла пять ударов по бронетанковому заводу в Николаеве. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Российская газета

«Пять прилетов получил Бронетанковый завод на Скороходова, 1. Одно из попаданий было в емкости с ГСМ (горюче-смазочными материалами — прим. «Ленты.ру»)», — отметил представитель пророссийского подполья. Lenta.ru

Лебедев также рассказал, что уничтожено до десятка единиц техники, ранены более 30 военных ВСУ, контролирующих работу ремонтного цеха и проверяющих технику в действии. Газета.Ru