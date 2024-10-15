Генсек НАТО оценил способность нового командования изменить ход конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование альянса по координации поставок оружия на Украину может изменить ход конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе блока. Газета.Ru

Также Рютте сказал, что новое командование поспособствует укреплению безопасности альянса. RT на русском

По данным альянса, командование НАТО по содействию безопасности и подготовке украинских войск (NSATU) будет располагаться в немецком городе Висбаден. В новом штабе, как и на находящихся рядом с ним логистических узлах, будут размещены около 700 военных. Lenta.ru