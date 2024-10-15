На Кубани увеличили выплаты контрактникам до 1,5 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 октября сообщил об увеличении региональной выплаты военным, подписавшим контракт с Минобороны, до 1,5 миллиона рублей.

«Приняли решение увеличить единовременную выплату от Краснодарского края военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ. С 15 октября она составит 1 миллион 500 тысяч рублей», — написал Кондратьев в своем аккаунте в соцсетях.

По его словам, с учетом выплат от военного ведомства и муниципалитетов общая сумма социальной поддержки может достигать 2,3 миллиона рублей.

Как писала «Парламентская газета» накануне, военнослужащим стало проще оформить справку об участии в специальной военной операции — теперь это можно сделать через портал госуслуг или МФЦ. Кроме того, установлен единый образец справок, они будут двух видов — для самого участника СВО и членов его семьи. Подробнее о том, для получения каких льгот нужен документ, можно узнать в материале издания.