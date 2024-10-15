Стало известно о смерти позировавшего у «Пятерочки» в Курской области бойца ВСУ

В ходе спецоперации был ликвидирован солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который позировал около захваченного магазина «Пятерочка» в Курской области. Об этом сообщил администратор Telegram-канала «Тринадцатый».

На опубликованной фотографии из украинского сегмента соцсетей можно прочитать некролог, согласно которому автомобиль с находившимся в нем бойцом подорвался на противотанковой мине.

Солдата звали Богдан Канивец, датой его смерти указано 11 октября.

Алаудинов прокомментировал новость о расстреле пленных бойцов ВСУ

Ранее военкоры сообщили о смерти еще одного солдата ВСУ, который решил «отовариться» в одном из продуктовых магазинов Курской области. Им оказался чемпион Украины по смешанным единоборствам Назарий Гаврилец. Канивец пережил своего «побратима» всего на несколько дней.