Генерал ВСУ призвал остановить боевые действия

Украинцы неверно оценивали свои боевые возможности и слишком надеялись на помощь Запада. Переоценить ситуацию и остановить боевые действия призвал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко, передает РИА Новости.

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«Необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, (...) других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время», — заявил военный.

Он добавил, что Украина не способна одержать верх в конфликте собственными силами.

Ранее на Украине признали продвижение российских войск в Донбассе. Как следует из данных украинских карт, продвижение российских войск составило около четырех километров и активно развивается на флангах Великой Новоселовки.