ВСУ атаковали рыбзавод в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рыбный завод в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, украинские военные ударили по рыбзаводу в городе Каменка-Днепровская. В результате пострадала 41-летняя женщина, работающая на предприятии.