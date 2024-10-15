Алаудинов прокомментировал новость о расстреле пленных бойцов ВСУ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал фейком заявления о расстреле военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области при сдаче в плен. Об этом он сказал в эфире телеканала «Соловьев Live».

По мнению Алаудинова, украинское командование стремится создавать подобные фейки для того, чтобы отпугнуть своих бойцов от сдачи в плен. Особенно важным это стало на фоне нежелания военных ВСУ участвовать в боях и участившихся случаев отступления с позиций.

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«Это все морально-психологическое состояние, которое сегодня у войск ВСУ, приводит к тому, что они должны делать все, чтобы их бойцы боялись сдачи в плен», — добавил командир «Ахмата», добавив, что украинские солдаты все чаще сдаются.

Он также заявил, что освобождение ряда населенных пунктов на курском направлении позволяет предположить, что противник скоро либо начнет отступать, либо окажется в котле. По словам Алаудинова, российские войска «очень достойно сражаются».