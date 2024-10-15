Командир «Ахмата» сообщил, что ВСУ могут попасть в «котел» в Курской области

Украинские военные, находящиеся в Курской области, в скором времени будут вынуждены бежать либо угодят в «котел» российской армии, считает командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам военного, уверенности в благоприятном для ВС РФ исходе боев в регионе придает продолжающееся освобождение ранее захваченных украинцами населенных пунктов.

14 октября Алаудинов заявил, что российские войска заняли уже около 50% территории, которую ВСУ оккупировали в Курской области с начала августа.

С 6 августа российские войска ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.