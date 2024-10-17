Подпольщик сообщил о колоннах военных и танков ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить новый прорыв на запорожском направлении. Об этом Сергей Лебедев.

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По его словам, ВСУ «гонят втихую» без света колонны солдат и танков. Подпольщик отметил, что одна из колонн Кировоград.

Подполье сообщило о попадании зенитной ракетой ВСУ по рынку в Николаеве

Подпольщик допустил, что речь может идти о вероятном ударе по району Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция.

Ранее российские военные нанесли удар по колонне военной техники ВСУ в Одесской области.