Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль важную автомобильную развязку под Часовым Яром. Об этом сообщили в силовых структурах. Lenta.ru

«Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», — отметил собеседник агентства. ТАСС

Он также сообщил, что на подступах к Часову Яру оперативная обстановка значительно ухудшилась для украинских сил. Российская сторона продолжает укреплять свои позиции, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе. Деловая газета «Взгляд»