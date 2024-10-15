Пушилин анонсировал восстановление Угледара

Глава Донецкой Народной Республики в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал восстановление Угледара.

По его словам, восстановительные работы начнутся после разминирования и прекращения постоянных обстрелов ВСУ. Он также добавил, что в настоящий момент предметного планирования по восстановлению данного населённого пункта нет.

«Что восстанавливать будем, это однозначно, а что касается детализированного плана — пока преждевременно. Потому что, первое, что необходимо завершить, разминирование, второе — нужно всё-таки обезопасить и отодвинуть противника от населённого пункта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее RT опубликовал видео о наземных дронах, которые использовали при штурме Угледара российские бойцы.