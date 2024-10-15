В ДНР сообщили о контроле российских военных над большей частью Дзержинска

Российские военные контролируют более двух третей территории Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжают продвигаться вперед. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live», трансляция которого доступна на RuTube. Lenta.ru

По его словам, бойцы ВС РФ продвигаются шаг за шагом по Дзержинску, уже больше двух третей города «точно освобождено, может быть, даже за эту ночь еще больше». Российская газета

Глава ДНР указал, что в Дзержинске остается гражданское население, многие из жителей не захотели уезжать и ждут возвращения мирной жизни. NSN.FM