Офицер ВСУ с позывным «Алекс» заявил, что украинскую армию ждет еще одна потеря в Донбассе - город Селидово. Об этом он рассказал украинским СМИ, пишет «Московский комсомолец».

По словам военного, позиции ВСУ в Селидово «шлифуют КАБами». КАБ - корректируемые авиабомбы, способные уничтожать даже самые подготовленные позиции.

«Если ситуация на флангах ухудшится, то может встать вопрос вывода гарнизона из города», - заявил офицер ВСУ.

В конце прошлой недели под контроль российской армии перешло село Михайловка в ДНР. До этого ВС РФ заняли донецкие поселки Островское и Золотая Нива.

В начале октября в Минобороны РФ объявили о переходе Угледара под контроль российских сил. Бои за город продолжались с 2022 года. Украинские войска покинули Угледар, оказавшись под угрозой окружения. В понедельник, 14 декабря, в ДНР сообщили, что российские силы находятся менее чем в трех километрах от Красноармейска (на Украине город называют Покровском), логистического центра ВСУ в регионе.