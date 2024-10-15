Боец рассказал, как победил бойца ВСУ в снайперской дуэли

На Красноармейском (Покровском) направлении произошла снайперская дуэль между российским и украинским военными, победу в которой одержал боец ВС РФ, передает ТАСС. Как рассказал сам командир взвода снайперов с позывным Раздор, он смог заметить противника благодаря вспышке выстрела, получив предварительную наводку от сослуживцев о районе расположения врага.

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Штурмовики сообщили, что в лесополосе есть вражеский снайпер. <...> В конечном итоге противник себя очень сильно выдал — у него на винтовке не было глушителя. Произошел выстрел — было слышно, видно, он себя выдал, и я по нему отработал, — сказал Раздор.

Российский военный добавил, что ситуация стала следствием грубейшей ошибки противника, который халатно подошел к своей задаче. По его словам, через некоторое время он вместе с напарником дошел до позиции ликвидированного снайпера, там они нашли его оружие — винтовку фирмы Savage американского производства, оснащенную прицелом малой кратности.

Ранее сообщалось о дуэли спецназа «Ахмат» с оператором ВСУ. Российским бойцам с помощью FPV-дрона удалось уничтожить дрон «Баба-яга» под Суджей в Курской области. Военные после продемонстрировали обломки вражеского БПЛА.