Российский военный отдохнул от службы больше года и получил 6 лет колонии

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Максима Михайлова к шести годам колонии общего режима за отдых от военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

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Следствие и суд установили, что военный 5 апреля 2023 года самовольно оставил воинскую часть, чтобы отдохнуть от своих обязанностей. Спустя почти 15 месяцев — 3 июля 2024 года — Михайлова разыскали сотрудники военной комендатуры.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти пьяный военный обстрелял окна своего дома после ссоры с женой.