Стало известно о смертельной ловушке на используемой военными трассе под Курском

На используемой военными и волонтерами трассе Суджа — Курск появилась смертельно опасная ловушка: неизвестные установили на дороге бетонные «зубы дракона». Об этом сообщил ряд российских военных блогеров и военкоров, среди которых волонтер Алексей Живов, автор Telegram-канала «Живов Z».

По сообщению Живова, трасса используется для проведения ротации и эвакуации, и, по его данным, в результате столкновения с «зубами дракона» на скорости уже есть жертвы. Волонтер заявил, что установивших бетонные укрепления без предупредительных знаков пообещали «обнулить».

Известно, что в ловушку уже попал спасший более 100 жителей Кореневского района Курской области волонтер Иван Наумов. После ночного столкновения с блоками машина спасавшего россиян волонтера оказалась сильно повреждена, однако сам он в ДТП не пострадал.

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