Белоусов проверил объекты ТОФ на Камчатке

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках рабочей поездки на Камчатку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Командующий Подводными силами флота вице-адмирал Владимир Дмитриев доложил Белоусову о глубокой модернизации "причального фронта". Он отметил, что благодаря этому удалось принять семь атомных подлодок, включая пять ракетных крейсеров.

"В настоящий момент продолжаются работы по первому этапу строительства, что позволит принять все корабли", - сказал Дмитриев.

Министр обороны РФ также заслушал доклады о перспективах развития военного городка. В ближайших планах - строительство новой казармы и столовой на одну тысячу человек.

"У нас это на особом контроле находится, потому что, когда военнослужащие сюда вернутся, у них должно быть жилье", - резюмировал Белоусов.

В середине октября министр обороны РФ посетил Пекин.