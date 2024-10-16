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Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА
© РИА Новости
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений нет.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", - уточнил он.

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