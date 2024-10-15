Москалькова: обмен телами погибших между Россией и Украиной идет постоянно

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмены телами погибших военных в ходе спецоперации между Россией и Украиной происходят постоянно.

«Это в любом случае гуманитарная тема, и военные занимаются ею, наше Министерство обороны и другие службы работают над этой темой постоянно», — передаёт её слова РИА Новости.

Также Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области.

Ранее она заявила, что ВСУ могли насильно вывезти более тысячи жителей Курской области.