Пленный солдат ВСУ попросил Алаудинова принять его в «Ахмат»

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Владимир Зайченко попросил генерал-майора Апти Алаудинова принять его в спецназ «Ахмат». Об этом представитель российской армии сообщил во вторник, 15 октября, в своем блоге.

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— Отряду спецназа «Ахмат» и 4-й бригаде под командованием «Шустрого» сдался в плен боец «Айдара», который ходатайствует о получении российского гражданства и о приеме его на службу в спецназ «Ахмат», — говорится в сообщении.

По словам пленного, «Ахмат — сила, Россия — мощь», именно поэтому он хочет перейти на сторону российской армии, следует из сообщения в Telegram-канале.

Украинский военный, которого российские бойцы взяли в плен в боях за Угледар, поблагодарил их за спасение. Он рассказал, что находился на наблюдательном пункте под Угледаром. Отмечается, что солдат должен был докладывать о перемещениях российских солдат.

Выезд из Угледара в ДНР усеян телами погибших украинских военных, которые пытались выйти из города. Населенный пункт штурмовали сразу с трех сторон, поэтому пешком его покинуть было практически невозможно. Украинские военные решили формировать группы из десяти человек, однако в живых оставались от четырех до шести человек. Штурм Угледара начался 1 сентября.