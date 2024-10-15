Мобилизация: последние новости на сегодня 15 октября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 октября 2024, в материале «Рамблера».

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Ростовский депутат и волонтеры доставили гумпомощь в Белгородскую область

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Николай Ромашенко вместе с волонтерами и представителями «Молодой Гвардии» доставили более трех тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область, сообщает РИА Новости.

Это питьевая вода, продукты, средства личной гигиены и бытовые принадлежности. Часть груза доставили в пункт временного размещения, в котором проживает 157 человек, включая детей.

Весь груз был сформирован с учетом запросов людей и их потребностей. Также были переданы различные медикаменты и расходные материалы в белгородский военно-полевой сортировочный госпиталь.

Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая

Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области из Алтайского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Виктора Томенко.

По его словам, это третий гуманитарный груз. Речь идет о продуктах питания — от круп и макарон до чая и сладостей. Также отправили теплые вещи, постельное белье и многое другое.

К сбору необходимых вещей подключились и крупные предприятия, и небольшие компании, и просто неравнодушные жители края.

Федорищев передал от Самарской области партию военной помощи в зону СВО

Самарская область отправила очередной груз в зону проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Это самая большая партия военной помощи от региона за последнее время. Глава региона Вячеслав Федорищев передал командирам и бойцам партию военной помощи для дальнейшей ее доставки в зону спецоперации.

Техника, имущество и оборудование закуплено регионом для военнослужащих с учетом их конкретных пожеланий.