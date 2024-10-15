Спецоперация на Украине 15 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 октября 2024 года.

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Минобороны сообщило о поражении опорного пункта ВСУ

Расчет российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Боевая машина в сопровождении группы огневой поддержки выдвинулась на огневую позицию и уничтожила опорный пункт противника, вскрытый разведчиками.

Минобороны сообщило о поражении техники ВСУ на кураховском направлении

Расчет российской реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожил опорный пункт и стоявшую рядом технику противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на кураховском направлении. На огневой позиции военнослужащие произвели развертывание боевой машины и навели ее на цель. Огнем боевой машины был уничтожен опорный пункт и поражена находящаяся рядом боевая техника ВСУ.

РСЗО «Урагана» поражает легкобронированную технику, личный состав и опорные пункты противника, находящиеся как на переднем крае, так и в тылу.

Минобороны сообщило об уничтожении украинской гаубицы в Запорожской области

Расчет российской гаубицы «Гиацинт-Б» поразил гаубицу противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на ореховском направлении. Гаубица ВСУ вела огонь по передовым позициям ВДВ. Расчет артиллеристов-десантников осуществил наведение орудия и выстрелами уничтожил гаубицу.

Кадры объективного контроля позволили убедиться в точности поражения цели.