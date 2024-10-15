Российский военный одержал победу в снайперской дуэли и раскритиковал противника

Военнослужащий из подразделения горных мотострелков группировки «Центр» на красноармейском (покровском) с позывным «Раздор» одержал победу в снайперской дуэли. Об этом сообщает ТАСС.

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Противник из рядов Вооруженных сил Украины находился в лесополосе и выдал себя — на его винтовке не был установлен глушитель, рассказал военный.

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«Произошел выстрел — было слышно, видно. Он себя выдал. И я по нему отработал», — отметил «Раздор».

По его словам, снайпер противника допустил грубейшую ошибку и халатно отнесся к своей работе.

На позиции уничтоженного снайпера впоследствии обнаружили винтовку фирмы Savage производства США.

В апреле сообщалось, что российский снайпер в зоне специальной военной операции, которого зовут Константин, рассказал о 17 выигранных снайперских дуэлях со стрелками Вооруженных сил Украины и западными наемниками. Константин считает выигранную снайперскую дуэль показателем эффективности работы любого снайпера. По его словам, это «своего рода высший экзамен, который ты проходишь либо на отлично, либо никак».

Ранее российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ с расстояния в несколько километров.