Минобороны сообщило о ликвидации опорного пункта ВСУ на берегу Днепра
Расчет кочующего 120-миллиметрового миномета ВС РФ уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет миномета перемещается вдоль линии боевого соприкосновения на специальном внедорожном автомобиле. Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики, в свою очередь, рассчитывают координаты и кратчайшее время разворачивают миномет на определенной позиции и наносят огневые удары по живой силе и опорным пунктам противника на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.
Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.