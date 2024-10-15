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Минобороны сообщило о ликвидации опорного пункта ВСУ на берегу Днепра

Расчет кочующего 120-миллиметрового миномета ВС РФ уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны сообщило о ликвидации опорного пункта ВСУ на берегу Днепра
© РИА Новости
"Расчет миномета перемещается вдоль линии боевого соприкосновения на специальном внедорожном автомобиле. Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики, в свою очередь, рассчитывают координаты и кратчайшее время разворачивают миномет на определенной позиции и наносят огневые удары по живой силе и опорным пунктам противника на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.

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