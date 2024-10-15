ВСУ назвали самые горячие направления на линии фронта в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) определили три самых напряженных участка на линии фронта в ДНР. Об этом сообщается в Генерального штаба ВСУ.

© Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Горячее сегодня на кураховском, покровском и лиманском направлениях», — говорится в сообщении Генштаба.

Гладков: в Белгородской области украинская армия разбросала мины "Лепесток"

14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пятые сутки прорывают оборону ВСУ на контролируемой Киевом территории Курской области. По его словам, украинские бойцы продолжают держаться и даже контратакуют.

Ранее советник офиса Зеленского Михаил Подоляк пообещал представить украинцам «план победы». Он сообщал, что основные направления были представлены Западу. Помимо этого, Подоляк уверен, что глава государства эффективно представит план общественности, добавив детали и объяснив его значимость для Украины.