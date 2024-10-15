Российский солдат «угнал» дрон у украинского оператора

Младший сержант Никита Каратаев перехватил управление украинским беспилотником со сбросом, посадил его и перепрошил для дальнейшего использования, сообщили в Минобороны РФ.

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«Прикрывая действия российских войск средствами радиоэлектронной борьбы, младший сержант Никита Каратаев перехватил управление вражеским беспилотником, снаряженным боеприпасами для сброса, и посадил его на удалении от позиций ВС РФ», — сказали в военном ведомстве, добавив, что обезвредив на земле установленное на коптер взрывное устройство, Каратаев перепрограммировал дрон и передал его для использования корректировщикам огня артиллерии.

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В МО РФ также рассказали о ефрейторе Павле Коркине, который в составе штурмовой группы должен был захватить украинский опорный пункт. «Командир группы поставил задачу ефрейтору Коркину зайти с фланга ранее разведанной позиции противника и при приближении штурмовой группы прикрыть ее огнем. Штурмовая группа российских войск приближалась к позициям украинских боевиков незамеченной. Ефрейтор Коркин обнаружил активность наблюдательного поста противника. Несмотря на угрозу жизни, Павел открыл огонь, чем сосредоточил внимание украинских боевиков на себя», — отметили в Минобороны.

Противник начал вести сосредоточенный огонь по занимаемой Павлом позиции, стянув для этого часть сил с других позиций. Воспользовавшись ситуацией, группа штурмовиков неожиданно атаковала опорный пункт с наименее защищенной стороны. Застигнутый врасплох противник не сумел перегруппироваться для отражения атаки и, понеся потери, отступил.