В ХАМАС рассказали о "Плане генералов" Израиля

Израиль начал реализацию так называемого Плана генералов, предполагающего переселение жителей северной части сектора Газа на юг, в начале октября 2024 года. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.

"Цели Израиля по прошествии года [с начала] агрессии не были достигнуты", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Оккупант начал реализацию "Плана генералов" в начале этого месяца", - добавил Хамдан.

Целью этого плана, уверен член политбюро ХАМАС, является попытка "переселить часть населения северной части [сектора] Газа на юг" анклава.

По словам Хамдана, так называемый План генералов направлен только на то, чтобы "пощекотать чувства" израильского народа. Израиль намерен использовать в секторе Газа "максимум огневой мощи, чтобы нарисовать картинку достижений армии", считает член политбюро ХАМАС.

"Операции сопротивления будут продолжаться и расширяться для защиты нашего народа, несмотря на ситуацию в секторе Газа", - отметил Хамдан.

Он призвал "приложить усилия" для поддержки палестинского народа.

Politico: у Израиля есть план по «очищению» Газы от мирных жителей

14 октября агентство Associated Press выступило с утверждением, что отставные генералы израильской армии представили премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху план, в рамках которого они предложили воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа для борьбы с ХАМАС. По сведениям агентства, документ, получивший название "План генералов", также предполагает эвакуацию палестинцев, проживающих на севере анклава. Как утверждается, израильская армия будет рассматривать в качестве "законной военной цели" тех, кто откажется добровольно покинуть эту территорию. Оставшиеся там жители будут лишены доступа к еде, воде, лекарствам и топливу. Согласно плану, Израиль намерен сохранить контроль над севером сектора Газа в течение неопределенного периода времени, чтобы попытаться создать там новую местную администрацию без участия ХАМАС.