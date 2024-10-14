Нидерланды закупят десятки танков Leopard 2

Нидерланды закупят 46 основных боевых танков Leopard 2, первую партию страна получит в 2027 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны королевства.

В ведомстве пояснили, что страна, с тем, чтобы получить танки, присоединится к инициативе правительства Германии.

Первые танки Leopard Нидерланды получат в 2027 году, остальные - в 2030 году, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что правительство королевства приняло решение возродить в армии танковое подразделение. Его основой станут Leopard 2, произведенные концерном Krauss-Maffei Wegmann.

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Этот шаг поможет Нидерландам выполнить целевой показатель НАТО по расходованию не менее 2% своего ВВП на оборону, но обойдется в сумму от €260 до €315 млн в год.