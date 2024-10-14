В США дали совет солдатам ВСУ в Курской области

Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что ВСУ должны выйти из Курской области. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

По словам Дэвиса, если ВСУ не выйдут из Курской области, они понесут еще большие потери, однако Киев продолжает отправлять в регион новые подкрепления. При этом бывший подполковник заявил, что украинские войска теряют позиции, а Россия так и не перебросила в Курскую область значительных сил.

«Единственное, что имеет хоть какой-то смысл, это то, что Украина должна вывести все свои войска отсюда (из Курской области — прим. ред.), восстановить границу и прекратить эти бесконечные и ненужные потери», — заявил он.

Ранее в СПЧ назвали вероятные сроки возвращения вывезенных ВСУ жителей Курской области.