В ГД рассказали, зачем в бюджет заложили миллиарды на мобилизационную подготовку

Средства, предусмотренные в проекте федерального бюджета России на 2025-2027 годы для мобилизационной подготовки, предназначены на случай серьезной угрозы или войны с мощным противником. В рамках близлежащих трех лет на подготовку выделят более 50 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 14 октября, рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов.

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По его словам, речь не идет о полноценной мобилизации, так как раздел о мобилизационной подготовке всегда был частью бюджета. Эти деньги выделяются для плановых мероприятий по совершенствованию системы мобилизационного развертывания, а мобилизация граждан не планируется. Депутат пояснил, что база мобилизационного развертывания включает систему мероприятий и сооружений, обеспечивающих мобилизацию как личного состава, так и всей экономики.

Согласно российскому закону о мобилизационной подготовке, такие мероприятия подразумевают комплекс действий, проводимых в мирное время, для защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворения потребностей в военное время. Новый проект бюджета стал рекордным по военным расходам и предполагает, что в 2025 году на национальную оборону будет направлено треть всех средств, что вдвое больше по сравнению с 2021 годом. В совокупности с расходами на национальную безопасность эти траты составят 40 процентов.

— Вот это и подразумевается под мобилизационными мероприятиями, в том числе и вневойсковыми. У нас же есть база госрезерва, — приводит его слова издание RTVI.

В середине сентября Картаполов рассказал, что ряды Вооруженных сил России будут пополняться за счет контрактников. По словам политика, мобилизация для увеличения штатной численности армии не нужна.

16 сентября президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность ВС РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек, среди них 1,5 миллиона военнослужащих. Таким образом, армия страны станет второй по численности в мире.