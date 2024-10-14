Стало известно о намерении РФ добиваться своего переизбрания в ОЗХО

Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, передает «РИА Новости».

Напомним, что Россия еще в июле подала заявку на членство в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы. Говоря о перспективах заявки РФ, Тарабрин указал, что Москва будет добиваться переизбрания.

«Но в нынешней системе посмотрим, получится ли. Однако мы сделаем все возможное», — добавил он.

Тарабрин отметил, что в рамках Восточноевропейской группы договориться о заполнении квот двумя государствами на неконкурентной основе не удалось. По его словам, на прошлой неделе в качестве третьего кандидата выдвинулась Северная Македония, которая уже является членом исполсовета.