Стало известно о намерении РФ добиваться своего переизбрания в ОЗХО
Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, передает «РИА Новости».
Напомним, что Россия еще в июле подала заявку на членство в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы. Говоря о перспективах заявки РФ, Тарабрин указал, что Москва будет добиваться переизбрания.
«Но в нынешней системе посмотрим, получится ли. Однако мы сделаем все возможное», — добавил он.
Тарабрин отметил, что в рамках Восточноевропейской группы договориться о заполнении квот двумя государствами на неконкурентной основе не удалось. По его словам, на прошлой неделе в качестве третьего кандидата выдвинулась Северная Македония, которая уже является членом исполсовета.
«Это очевидный спойлер и, конечно, все это понимают. Поэтому сейчас на два места претендуют три государства — Россия, Чехия и Северная Македония. Это означает, что будут выборы», — пояснил Тарабрин.