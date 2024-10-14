Военэксперт назвал срок возможной высадки армии КНР на Тайвань

Попытка Пекина взять Тайвань под контроль может быть предпринята уже в ближайшие несколько лет, предположил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин. По его словам, учения ВС КНР вокруг острова могут маскировать подготовку к реальной высадке десанта.

Участие в маневрах китайских авианосцев и больших десантных кораблей — это показатель соответствия китайской группировки задаче захвата Тайваня, — сказал Кашин.

По его мнению, военный кризис вокруг Тайваня может произойти в течение нескольких ближайших лет. При этом Пекин будет учитывать и способность США оперативно прийти на помощь острову.

Постоянные демонстративные учения вокруг острова могут играть и усыпляющую роль, маскировать реальную подготовку к блокаде и вторжению. И тогда очередные учения могут на наших глазах перейти в реальный захват острова, — заключил эксперт.

Народно-освободительная армии Китая (НАОК) в понедельник, 14 октября, начала учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си. Авиация и флот должны были отработать совместный штурм в Тайваньском проливе, в северной, южной и восточной частях острова.

14 октября министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. Министра встретила рота почетного караула и оркестр у здания Центрального военного совета КНР. Приветственное слово произнес глава Минобороны Китая Дун Цзюнь. Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь.