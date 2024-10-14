В аэропорту Вильнюса установят противотанковые «зубы дракона»

В вильнюсский аэропорт доставили противотанковые заграждения — «зубы дракона», их планируется установить также на территории аэропортов в Каунасе и Паланге. Об этом сообщило литовское агентство ELTA.

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«Сегодня мы начинаем складировать часть средств контрмобильности на территории аэропорта», — заявили в департаменте охраны и безопасности аэропортов Литвы.

Всего на границе с Россией и Белоруссией планируется разместить 27 парков средств контрмобильности, таких как противотанковые «ежи», «зубы дракона», дорожные блоки, колючая проволока, тросы и балки, отмечает агентство.

Литовской армии до конца года передадут противотанковых заграждений на сумму более €4 миллионов, затем еще на €2,5 миллиона будут закуплены дополнительные «зубы дракона».

В начале октября Литва поставила очередные «зубы дракона» на объездном мосту у города Панямуне. Населенный пункт находится на границе с Россией, их разделяет река Неман.