Зеленский рассказал о миллионе поставленных на фронт беспилотников

Сегодня на фронте в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) насчитывается уже миллион беспилотников, поставленных войскам за счет бюджета. Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

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«На сегодня есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство. Есть также поставки от волонтеров, от всех, кто поддерживает», — заявил президент Украины.

Он выразил уверенность, что Киев и дальше продолжит вкладывать значительные средства в производство дронов на Украине.

Ранее советник офиса Зеленского Михаил Подоляк пообещал представить украинцам «план победы». Он сообщал, что основные направления были представлены Западу. Помимо этого, Подоляк уверен, что Зеленский эффективно представит план общественности, добавив детали и объяснив его значимость для Украины.