На юге Ливана обнаружили 800-метровый бункер «Хезболлы»

Израильские военные обнаружили на юге Ливана подземную укрепленную структуру протяженностью 800 м, где находился штаб спецподразделения "Радван" шиитского движения "Хезболлах" и хранилось оружие, боеприпасы и мотоциклы, подготовленные к использованию для вторжения в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"На юге Ливана <…> солдаты обнаружили подземную укрепленную структуру протяженностью 800 м, в которой располагался командный центр сил "Радван" "Хезболлах". Внутри подземного объекта армия обнаружила ракеты, минометные снаряды, мотоциклы, жилые помещения для долгосрочного проживания, включая кухню, укомплектованную продуктами питания и припасами", - говорится в заявлении.

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По данным израильских военных, движение "Хезболлах" намеревалось использовать этот бункер с оружием "в рамках своего плана вторжения [в Израиль] "Покорение Галилеи" (район на севере Израиля - прим. ТАСС)" и "намеренно разместило подземный командный центр под гражданским районом на юге Ливана".