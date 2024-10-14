Сержант 79-й бригады ВСУ с позывным «Кузнец» рассказал о нехватке добровольцев в рядах украинских войск. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам военного, поток добровольцев в ряды ВСУ иссяк еще в 2023 году. В данный момент, как рассказывает «Кузнец», сейчас в его бригаду идут новобранцы старше 35 лет, при том некоторые из них страдают алкоголизмом.

Помимо этого «Кузнец» заявил, что у новобранцев отсутствует мотивация вести боевые действия, а обучение, которое они проходят, малополезно в условиях реального боя. Как объяснил военный, курс обучения новобранца основан на теории, которая была разработана странами НАТО десятилетия назад — еще до появления FPV-дронов и планирующих бомб.

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