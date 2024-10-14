Над Идлибом заметили семь Су-24

Семь 7 фронтовых бомбардировщиков Су-24М ВКС России/ВВС Сирии, при поддержке многоцелевого истребителя - бомбардировщика Су-34, были замечены в небе над сирийской провинцией Идлиб. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

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По данным канала, авиация отработала по объектам террористов на земле.

Ранее сообщалось, что в рамках операции по нанесению ракетно-бомбовых ударов по объектам террористов на задание было отправлено смешанное звено в составе Су-24М и Су-34 ВКС России.

ВКС России нанесли удары по двум местам базирования боевиков в Сирии

Напомним, что Идлиб остаётся основной «горячей точкой» на территории Сирии. На территории провинции находятся базы ряда вооруженных группировок.