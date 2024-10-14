Россия и Пакистан приступили к совместным военным учениям

Совместные тактические учения "Дружба-2024" начались в Пакистане на базе антитеррористического центра "Пабби". Россию представляют военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

"На базе национального антитеррористического центра "Пабби" в Исламской Республике Пакистан состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-пакистанского тактического учения "Дружба-2024". Вооруженные силы Российской Федерации <...> представляют военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области", - сообщили в министерстве.

Накануне российские военнослужащие были доставлены к месту проведения учения самолетом Ил-76. Церемония открытия началась с поднятия государственных флагов и исполнения государственных гимнов Исламской Республики Пакистан и Российской Федерации. В приветственной речи представитель сухопутных войск пакистанской армии отметил важность стратегического партнерства и дружбы России и Пакистана, которая положительно сказывается на безопасности в регионе.

В ходе учения военнослужащие отработают взаимодействие при выполнении задач по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горах.

Совместное российско-пакистанское тактическое учение "Дружба" проводится с 2016 года. В 2024 году оно проходит с 14 по 26 октября на базе национального антитеррористического центра "Пабби" в Исламской Республике Пакистан.

новость от 11 октября

Во время краткой беседы президент Пакистана Асиф Али Зардари и российский лидер Владимир Путин обменялись взаимными приглашениями посетить страны друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин кратко переговорил с лидером Пакистана. Они пригласили друг друга посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Также они подтвердили намерение обеих сторон дальше укреплять двусторонние отношения во всех областях», — отметил представитель Кремля.

Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом в ночь на пятницу, 11 октября. В Ашхабаде российский лидер примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

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новость от 14 октября

Правительство Пакистана приняло дополнительные меры для обеспечения безопасности проведения 23-го заседания Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде. Об этом в воскресенье на встрече с иностранными журналистами заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

"Исламабад - один из наиболее безопасных городов в нашей стране, - сказал политик. - Как вы знаете, у нас действует система видеонаблюдения и оперативного реагирования "Безопасный город", а также дислоцировано большое число сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого, в целях обеспечения безопасности мы разместили здесь дополнительный контингент из военнослужащих. Представители армии будут охранять "красную зону" (прим. ТАСС - район Исламабада, где расположены основные правительственные здания, судебные и законодательные учреждения)".

Как добавил министр, власти приняли "экстраординарные" меры для обеспечения безопасности проведения мероприятий ШОС.

23-е заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС состоится с 15 по 16 октября 2024 года в Исламабаде.

новость от 10 октября

Российская Федерация могла бы выступить с инициативой об учреждении нового "московского формата", нацеленного на укрепление региональной взаимосвязанности в Азии. Такое мнение выразил бывший посол Пакистана в России Кази М. Халилулла, выступая на круглом столе "Отношения между Пакистаном и Россией на фоне трансформации мирового порядка", организованной Институтом стратегических исследований Исламабада (ISSI).

"Россия с учетом ее опыта в деле консолидации позиций стран региона, в частности по теме урегулирования афганского "досье", могла бы инициировать "московский формат" для реализации проектов, нацеленных на повышение региональной взаимосвязанности и развития", - полагает Халилулла.

По его мнению, странам ШОС целесообразно назначить специальных посланников по вопросам взаимосвязанности - задачей таких представителей стал бы постоянный контроль за ходом строительства конкретных транспортно-логистических проектов.

В мероприятии приняли участие руководство и научные сотрудники ISSI, а также руководитель политической группы посольства России в Пакистане Святослав Подоплелов.

новость от 1 октября

Россия и Пакистан заключили соглашение об обмене товарами в натуральной форме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги Российско-Пакистанского торгово-инвестиционного форума в Москве.

Российская компания Astarta-Agrotrading поставит 20 тыс. тонн нута, а пакистанская Meskay & Femtee Trading Company - такое же количество риса в рамках достигнутых договоренностей. Кроме того, российская сторона планирует экспортировать 15 тыс. тонн нута и 10 тыс. тонн чечевицы в обмен на 15 тыс. тонн мандаринов и 10 тыс. тонн картофеля из Пакистана. Эти бартерные сделки призваны обойти проблемы с трансграничными платежами из-за усиливающегося давления США на банки, работающие с Россией.

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Пакистан готов приступить к бартерной торговле энергоресурсами с "Лукойлом" и другими крупными компаниями из РФ. Об этом заявил ТАСС министр приватизации, инвестиций и коммуникаций Пакистана Абдул Алим Хан.

"Однозначно, энергоресурсы могли бы стать товаром в бартерной торговле между Россией и Пакистаном. Это касается и крупных российских компаний, например "Лукойл". Если они экспортируют товары в значимых объемах, столь же значимые поставки они получат взамен", - сказал он на полях первого Пакистано-российского торгово-инвестиционно форума в Москве.

Министр обратил внимание, что начало ряду соглашений, которые задействуют бартерный механизм в двусторонней торговле, было положено ранее в ходе форума во вторник. Речь идет о контракте между компаниями из РФ и Пакистана на поставку нута и чечевицы взамен мандаринов и риса.

"Нам крайне важно развивать альтернативные механизмы взаиморасчетов. Во-первых, необходимо проводить платежи в нацвалютах. Во-вторых, решением была бы бартерная система. Вы видели, что наконец такое соглашение было подписано. Очень воодушевляет, что предприниматели с обеих сторон находят для себя преимущества в бартерной торговле. Я думаю, что нам предстоит увидеть подписание еще многих таких соглашений между компаниями из Пакистана и из РФ", - указал он.

новость от 30 сентября

Россия является надежным торговым и инвестиционным партнером Пакистана и предоставляет возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил журналистам посол РФ в исламской республике Альберт Хорев на брифинге по ситуации вокруг Украины.

"Скорейшее завершение конфликта путем переговоров выгодно как России и Украине, так и странам глобального Юга, включая Пакистан, - сказал он. - Россия - надежный торговый и инвестиционный партнер, предоставляющий возможности для равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с Пакистаном".

Как отметил дипломат, "отмена незаконных западных санкций на перевозки российской продукции значительно способствовала бы укреплению энергетической и продовольственной безопасности" исламской республики.

новость от 13 октября

Власти Пакистана хотят повысить численность российских туристов и активно развивают сотрудничество с туроператорами. В связи с этим в стране был отменен визовый сбор для 126 стран, в том числе для России. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.

— В рамках стратегии по привлечению туристов, в августе 2024 года Пакистан отменил визовые сборы для граждан 126 стран, включая Россию, — говорится в статье.

Пакистанские операторы планируют составить маршруты, которые будут включать в себя посещение Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, чтобы повысить развитие туристического контакта с Россией. Принятое решение направлено на снятие барьеров и обмен опытом, пишет «Новосвят».

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