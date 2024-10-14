Алаудинов: освобождена половина территории, занятой ВСУ в Курской области

Около 50% территории, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли в Курской области с начала августа, освобождено. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Газета.Ru

«Сегодня мы фиксируем, что примерно половина территории, которая была занята противником, уже освобождена», - сказал Алаудинов. ТАСС

Ранее Telegram-канале Mash сообщил, что российские войска вышли на окраину Суджи в Курской области, а также установили контроль над трассой в сторону слободы Белая. Российская газета